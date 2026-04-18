  Konya'da şap aşısı çalışmaları aralıksız sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

  • Konya'nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığını korumak amacıyla hayvancılık işletmelerini ziyaret ediyor.
  • 2026 ilkbahar dönemi kapsamında şap ve brucella aşıları ile genel sağlık kontrolleri ve bilgilendirmeler yapılıyor.
  • Çalışmaların temel amacı, bölge hayvancılığını güçlendirmek ve hastalık risklerini azaltarak güvenli üretim ortamı oluşturmak.

Konya'nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada yoğun mesai harcayarak hayvancılık işletmelerini tek tek ziyaret ediyor. Yapılan açıklamada, yürütülen çalışmaların hayvan sağlığı kadar güvenilir hayvansal üretim açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. 

Hayvan sağlığı personelinin sahada aktif görev aldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin işletmelere giderek şap aşısı uyguladığı, sağlık kontrolleri yaptığı ve üreticilere bilgilendirmelerde bulunduğu ifade edildi. 2026 yılı ilkbahar dönemi kapsamında yürütülen çalışmalarda yalnızca şap aşısı değil, aynı zamanda brucella aşısı ve genel hayvan sağlığı kontrollerinin de gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, çalışmaların temel amacının bölge hayvancılığını güçlendirmek ve hastalık risklerini en aza indirerek daha güvenli bir üretim ortamı oluşturmak olduğu kaydedildi.

