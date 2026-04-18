Konya'nın ilçesinde öğrencilerin güvenliği için kritik toplantı

Belediye Başkanı ve Başsavcı gibi önemli isimlerin katıldığı toplantıda, Kaymakam Öztürk çocukların huzurlu eğitimini devletin önceliği olarak vurguladı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk başkanlığında, öğretmenevinde düzenlenen toplantıya okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Toplantıda öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde alınacak tedbirler ve rehberlik hizmetlerinin önemi detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle öğrencilerin sağlıklı gelişimlerine katkı sunacak psikososyal destek süreçleri üzerinde durularak, eğitim ortamlarında güven ve huzurun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Şenol Öztürk yaptığı konuşmada, çocukların huzur ve güven içinde eğitim almasının devletin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. Programa ayrıca Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Yıldızoğlu, İlçe Jandarma Komutanı M. Mustafa Karataş, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya da katıldı.