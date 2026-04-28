Konya'da raylı sistemlerde sessiz devrim: Ne değişiyor?

Proje, Konya raylı sistemlerinde güvenli, verimli ve sürdürülebilir bakım modelleri geliştirmeyi hedefleyerek Türkiye'de öncü bir pilot uygulama sahası olacak.

Berlin Teknik Üniversitesi, PANTOhealth ve TwinUp firmalarıyla Konya'da yapılan teknik toplantılarda dijital ikiz teknolojisi ve izleme sistemleri incelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın EIT Urban Mobility ağı kapsamında Türkiye'de ilk defa 2 milyon 250 bin avro bütçeli PantoTECH projesini başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın önemli inovasyon ağlarından EIT Urban Mobility kapsamında Türkiye’de ilk defa ‘PantoTECH’ adlı yeni bir projeyi hayata geçirmeye hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemlerde yenilikçi teknolojilerin uygulanması, dijital dönüşümün güçlendirilmesi ve toplu ulaşım hizmet kalitesinin artırılması için ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliklerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın önemli inovasyon ağlarından EIT Urban Mobility (EIT UM) kapsamında bu yıl “PantoTECH” adlı yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bütçesi 2 milyon 250 bin avro olan ve iki yıl sürecek PantoTECH projesi, özellikle raylı sistem hatlarında kullanılan pantograf sistemlerinin bakım ve onarım süreçlerine odaklanıyor.

ULUSLARARASI PAYDAŞLAR KONYA’NIN RAYLI SİSTEM ALTYAPISINI İNCELEDİ

Proje kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Konya Raylı Sistem Tesisleri’nde PantoTech Projesi ve dijital ikiz teknolojisine yönelik teknik toplantı ve saha inceleme programı gerçekleştirildi. Programa; Berlin Teknik Üniversitesi, PANTOhealth ekibi, TwinUp firması ve Konya Raylı Sistem teknik ekibi katıldı.

Toplantıda raylı sistemlerde pantoğraf-katener etkileşiminin izlenmesi, bakım süreçlerinin dijitalleştirilmesi, arıza tespit kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve dijital ikiz teknolojilerinin raylı sistem altyapısına entegrasyonu konuları ele alındı.

Toplantının ilk bölümünde Konya Raylı Sistem işletmesi; mevcut hat yapısı, bakım süreçleri, pantoğraf ve katener sistemlerinde karşılaşılan teknik durumlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ardından PANTOhealth ekibi tarafından proje kapsamında geliştirilen izleme sistemi, proje çıktıları ve saha uygulamasına yönelik teknik değerlendirmeler paylaşıldı.

Programda ayrıca TwinUp firması tarafından Konya raylı sistem tramvaylarında uygulanan dijital ikiz teknolojisi tanıtıldı. Dijital ikiz altyapısının; araç, hat, bakım ve işletme verilerinin bütüncül şekilde izlenmesine katkı sağlayacağı, önleyici bakım ve karar destek süreçlerinde önemli bir rol üstleneceği değerlendirildi.

Saha incelemesi kapsamında ise katılımcılar Konya Raylı Sistem Tesisleri’nde teknik gözlemlerde bulunarak tramvay araçları, bakım alanları ve ilgili sistemler hakkında bilgi aldı. Yapılan görüşmelerde, uluslararası iş birliği ile Konya raylı sistemlerinde daha güvenli, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir bakım modellerinin geliştirilmesi hedeflendi.

TÜRKİYE’DE İLK

Konya raylı sistemleri, PantoTech Projesi’nde belirlenen pilot uygulama sahalarından biri olarak yer alıyor. Projenin Türkiye’de ilk defa uygulanacak olması, Konya’nın raylı sistemlerde yenilikçi teknoloji uygulamaları ve uluslararası iş birlikleri açısından önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

Proje kapsamında geliştirilecek izleme ve analiz altyapısı ile pantoğraf-katener sistemlerinde oluşabilecek arızaların erken tespit edilmesi, bakım süreçlerinin daha kolay ve verimli yürütülmesi, işletme maliyetlerinin azaltılması ve toplu ulaşım hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

