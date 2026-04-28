Palut: Konya'da huzurluyum

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası samimi açıklamalar yaptı. Palut, 'Başka yerde huzursuzum, burada huzurluyum demiyorum. Her yerde işimi yaparım ama Konyaspor daha doğrusu Konya'da huzurluyum' diye konuştu

Hüseyin Turgut
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Konya'da huzurlu hissettiğini belirtti.
  • Palut, başka yerlerde huzursuz olmadığını, her yerde işini yapabileceğini ancak Konyaspor ve Konya'da özellikle huzurlu olduğunu ifade etti.
  • Deneyimli teknik adam, Konyaspor ile aralarında gen uyumu bulunduğunu kabul ederken, bu durumun konsantrasyonlarını etkilemediğini vurguladı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası samimi açıklamalar yaptı. Palut, “Konyaspor ile bir gen uyumunuz var. Başarılı sonuçlar sonrası bunu bu şekilde açıklayabilir miyiz?"  sorusuna şu cevabı verdi, “Evet gen uyumu var ama uyumluyuz diye de konsantrasyonumuzu asla kaybetmiyoruz. Konya’da çok huzurlu hissediyorum. Başka yerde huzursuzum, burada huzurluyum demiyorum. Her yerde işimi yaparım ama Konyaspor daha doğrusu Konya'da huzurluyum” dedi. 

Bakmadan Geçme

