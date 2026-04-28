Konyasporlu isimden Palut'a övgü

Tümosan Konyaspor’da orta sahanı önemli isimlerinden Melih İbrahimoğlu, Trabzonspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcu, “İlhan hocanın gelmesiyle birlikte hem taraftarlarımız, hem oyuncularımız birbirine kenetlendi. Herkes birbiri için savaşmaya başladı ve İnan hoca yani o motivasyonu, o enerjiyi bize katarak bütün herkes oyuncular içinde sakladığı enerjiyi dışarıya vurdu ve herkesin güzel performansları ortaya çıktı. Bununla beraber artık bunlar maça da yansıdı ve Allah bozmasın güzel gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz” ifadelerine yer verdi.