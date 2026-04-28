Piknik planı yapan Konyalılar dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

2 Mayıs Cumartesi günü ise 10 derecelik ani sıcaklık düşüşü ve yağmurla hava şoku beklenirken vatandaşlar uyarılıyor.

30 Nisan Perşembe, 7-22°C ile 15 derecelik gece-gündüz farkı ve sağanak yağışla birlikte sağlık riski taşıyor.

Meteoroloji, Konya için yayımladığı 5 günlük raporda sıcaklıkların 22°C'ye kadar çıkacağını ancak ani değişimler yaşanacağını duyurdu.

Baharın tadını çıkarmak için piknik planı yapan Konyalıları üzecek haberi meteoroloji duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kentte önümüzdeki 5 günlük periyotta sıcaklıklar 22°C'ye kadar tırmanırken hafta sonuna ani sıcaklık değişimi ile girilecek.

Meteorolojiden alınan verilere göre, Cumadan cumartesiye geçişte yaşanacak 10 derecelik ani sıcaklık düşüşü, yağışla birlikte gelecek.

Meteoroloji, kent için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı:

28 Nisan Salı günü hava, gök gürültülü sağanak yağışlı bir başlangıç yapacak. Konya'da, en düşük sıcaklık 7∘C beklenirken, en yüksek sıcaklık 20∘C'ye çıkacak. Nem oranı en düşük %34, en yüksek %82 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte 11 km olacak.

29 Nisan Çarşamba hava parçalı bulutlu olacak. Termometreler, en düşük sıcaklığı 8∘C gösterirken, en yüksek sıcaklığı 20∘C olarak ölçecek. Nem oranının ise en düşük %35, en yüksek %81 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte 9 km hızında esecek.

30 Nisan Perşembe haftanın en aldatıcı günü olacak. Gök gürültülü sağanak yağış beklenen günde termometreler 7∘C'yi gösterirken gün içinde etkili olacak güneş, sıcaklığı 22∘C'ye kadar tırmandırtacak. Gece ile gündüz arasındaki 15 derecelik ani değişim vücut direncini kırarak hastalığa davet çıkarması bekleniyor. Vatandaşın gün içerisindeki bu keskin değişimden etkilenmemesi için tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Nem oranı en düşük %33, en yüksek %75 arasında değişirken, rüzgar saatte 11 km hızla esecek.

01 Mayıs Cuma hava bulutlu olacak. Gün içinde belirgin sıcaklık değişimi yaşanacak günde 7∘C'den 21∘C'ye artış gözükecek. Nem oranının en düşük %22, en yüksek %87 olması bekleniyor. Rüzgar hızı ise saatte 22 km'ye çıkacak.

02 Mayıs Cumartesi, haftanın en kritik günü olacak. Cumadan cumartesiye geçişte yaşanacak olan 10 derecelik değişim hava şoku yaratacak. Yağmur beklenen günde en düşük sıcaklık 6∘C olurken en yüksek sıcaklık 11∘C olarak ölçülecek. Yaşanacak olan bu ani sıcaklık değişimine karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması ve ona uygun giyinmesi gerekiyor. Nem oranı en düşük %63, en yüksek %93 arasında değişirken, rüzgar saatte 13 km hızında esecek.