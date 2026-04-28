Nerede gerekirse orada oynarım
Konyasporlu futbolcu Berkan Kutlu, Trabzonspor maçının ardından konuşarak, 'Ağrılarıma rağmen takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Nerede gerekirse o mevkide oynarım' dedi
Konyasporlu futbolcu Berkan Kutlu, Trabzonspor maçının ardından konuştu. “Peformansına 10 üzerinden kaç puan verirsin?” sorusunu yanıtlayan Berkan Kutlu, “O puanı taraftarlar versin. Orta saha, sol bek, stoper... Nerede gerekirse o mevkide oynarım. Bu maçta goller bana nasip oldu, Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim. Ağrım vardı ama ona rağmen takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum” dedi. Sol bek oynamasının hatırlatılması üzerine konuşan Berkan Kutlu, bu soruya gülerek cevap verirken, “İnşallah sol bek olarak devam etmem. Orta sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.