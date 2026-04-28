Konyaspor'un yıldızı ilki yaşadı

Trabzonspor maçında yıldızlaşan Konyaspor'un yıldız ismi Berkan Kutlu, bu maçta fileleri havalandırarak, futbolculuk kariyerinde ilk kez bir maçta 2 kez gol sevinci yaşadı

Tümosan Konyaspor'un devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Trabzonspor maçına damga vurdu. Son dönemde sol bekte forma giyen Berkan, Trabzonspor maçında attığı gollerle yıldızlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, 32 ve 40. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puan kazandırdı. Berkan Kutlu, kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı. Berkan, Trabzonspor maçı öncesi son golünü 26 Mayıs 2024 tarihinde Galatasaray forması ile Konyaspor'a atmıştı. 

