  Konya dahil 4 İlde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Tokat merkezli Konya dahil 4 ilde silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı

Tokat merkezli Konya dahil 4 ilde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 27’si adliyeye sevk edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kente yasa dışı yollarla silah getirildiği ve piyasaya sürüldüğü yönünde elde edilen istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen takip ve titiz çalışmaların ardından Tokat, İstanbul, Konya ve Sivas'ta belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 59 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, 20 seri numarası silinmiş av tüfeği, bin 977 tabanca mermisi, 1 silah tamirhanesi ile birlikte 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu, 20 av tüfeği tetik tertibatı ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 46 şüpheliden 44'ü yakalanırken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 27’si işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

