Konya trafiğinde korku dolu anlar yaşandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi
Kaza, Konya'nın Ereğli ilçesinde Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 42 V 2208 plakalı motosiklet ile F.V. yönetimindeki 42 YA 4004 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.B. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
