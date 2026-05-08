Konya'da Psikolojik Danışmanlara Mesleki Gelişim Programı tamamlandı

Eski Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mustafa Uslu ve Prof. Dr. Oğuzhan Kırdök önemli sunumlar yaptı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Psikolojik Danışmanlara Yönelik Mesleki Gelişim Günleri tamamlandı.

Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk “İnsanın İnsana Ayna Olması” başlıklı açılış konuşmasında eğitim ve insan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında ayrıca, Prof. Dr. Mustafa Uslu “Okullarda İntihar ve Yasa Müdahale” başlıklı sunumuyla okullarda kriz durumlarına müdahaleyi ele alırken; Prof. Dr. Oğuzhan Kırdök ise “Gelecek Kaygısından Gelecek Tasarımına: Belirsizlik Çağında Kariyer” başlıklı sunumunda belirsizlik çağında kariyer planlamasına odaklandı.

Günün ilerleyen saatlerinde 16 ayrı salonda paralel olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ise psikolojik danışmanlık alanının farklı uygulama alanları ele alındı. Sistemik terapi, diyalektik davranış terapisi, sanat terapisi, psikodrama, mindfulness ve kabul temelli yaklaşımlar gibi birçok başlık, uygulamalı içeriklerle katılımcılara sunuldu.

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, hem teorik bilgi hem de uygulamaya dönük becerilerin geliştirilmesine katkı sağladı. Programın, sahada aktif olarak çalışan psikolojik danışmanlar için önemli bir mesleki gelişim fırsatı sunduğu ifade edildi.



