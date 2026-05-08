Konya'da sergilenen Kurtuluş Savaşı gösterisi alkış topladı
Konya Yunak'ta öğrenciler tarafından gerçekleştirilen geri dönüşüm sergisi ve Kurtuluş Savaşı temalı tiyatro etkinliği beğeni topladı.
Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi'nde bulunan Şehit Sinan Aktay Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geri dönüşüm ve atık malzemeler kullanarak hazırladıkları çalışmaları sergiledi.
Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı ve ilçe protokolü öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Program kapsamında öğrenciler tarafından Kurtuluş Savaşı temalı tiyatro gösterisi sahnelendi.
Kaymakam Taşavlı, öğrencilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlerde önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen öğretmenlere, okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.