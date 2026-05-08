Konya Barosundan Cihanbeyli ve Kulu'ya ziyaret

Konya Baro Başkanı Av. Oktay Unkur, Baro Saymanı Av. Mustafa Şahin ile Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Sermet Öten, Av. Hacer Türktemiz ve Av. Abdullah Edip Rastgeldi Cihanbeyli ve Kulu ilçelerimizde meslektaşlarını ziyaret etti.

Baro’dan ziyaret hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Program kapsamında Cihanbeyli Adliyesi ve Kulu Adliyesi Avukat dinlenme odalarında meslektaşlarımızla bir araya gelinmiş; Cihanbeyli ve Kulu ilçelerimizde mesleğin icrasına ilişkin ihtiyaçlar ve uygulamaya dair konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İlçe ziyaretlerimiz kapsamında ilk olarak Cihanbeyli Cumhuriyet Savcıları Sayın Musa Konuralp Yiğit ve Sayın Barış Kutlu, Cihanbeyli Hakimi Sayın Harun Ayluçtarhan, Cihanbeyli Kaymakamı Sayın Fatih Uzun ve Cihanbeyli Belediye Başkanı Sayın Dr. Fırat Kızılkaya ziyaret edilmiş, programın devamında Kulu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Mevlüt Mehmet Yağız, Kulu Hakimi Sayın Taner Doğan ve Kulu Kaymakamı Sayın Ömer Faruk Canpolat ziyaret edilerek görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret programının hazırlanmasına katkı sunan Cihanbeyli Adli Müzaheret Temsilcimiz Av. Mustafa Akıncı'ya, Cihanbeyli'de görev yapan tüm meslektaşlarımıza ve Kulu Adli Müzaheret Temsilcimiz Av. Kemal Özsoy ile Kulu'da görev yapan tüm meslektaşlarımıza nazik ev sahiplikleri ve katkıları için teşekkür ederiz.”