  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu

Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde hakimiyetini kaybeden otomobil önce bisiklete ardından park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Haberin Özeti

  • Konya'nın Karapınar ilçesinde Ü.G. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bisiklete, ardından park halindeki kamyonete çarptı.
  • Kazada 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü M.Z. yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
  • Ayırt Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Kaza, Konya'nın Karapınar ilçesi Ayırt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ü.G. yönetimindeki 34 EIH 992 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkan bisiklete, ardından park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Kazada bisiklet sürücüsü 12 yaşındaki M.Z. yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Bu Habere de Bak
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
Savunma sanayide Konya atağı
Savunma sanayide Konya atağı
Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor’un rakibi Fenerbahçe
Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz duyurdu: Sağlıkta yapay zeka dönemi
Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz duyurdu: Sağlıkta yapay zeka dönemi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Mayıs Cuma
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Mayıs Cuma
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi