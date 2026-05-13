  • Konya'da Mehmetçiğe mektup yazan çocuklara duygulandıran cevap geldi

Konya'da 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, okuma yazmayı öğrenen öğrenciler Mehmetçiğe ilk mektuplarını mektup yazdı.

AA
AAAnadolu Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'daki Kozanlı İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma öğrendikten sonra 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında askerlere ilk mektuplarını yazdı.
  • Öğrencilere, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Kurmay Başkanı Hava Piyade Albay Özgür Kılıçarslan ve askeri personel tarafından cevap mektupları ulaştırıldı.
  • Mehmetçikten gelen cevap mektuplarını alan öğrenciler büyük mutluluk ve heyecan yaşayarak askerleri daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Konya'daki Kozanlı İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Milli Savunma ile Milli Eğitim bakanlıkları işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı.

Askerlerin cevap mektupları da Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli personel tarafından öğrencilere getirildi. Kurmay Başkanı Hava Piyade Albay Özgür Kılıçarslan ve askeri personel, kendilerini Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılayan öğrencilerle ilgilendi, sohbet etti.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askeri personel, minik öğrencilerin mektuplarına tek tek cevap yazarak okula ziyarette bulundu.

İsim isim kendileri için yazılan mektupları alan öğrenciler, Mehmetçikten gelen cevapları mutlulukla okudu.

Kurmay Başkanı Hava Piyade Albay Özgür Kılıçarslan, kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilerle yakından ilgilenerek mektuplarını teslim etti.

Sınıf öğretmeni Sema Akkaya öğrencilerinin bu yıl okuma yazma öğrendiğini anlatarak şöyle konuştu:

"İlk Mektubum Mehmetçiğe projesiyle çocuklar Mehmetçiğe mektup yazdı. Sonrasında biz Konya'ya gittik, hava üssünü ziyaret ettik ve uçuş gösterilerini izledik. Çocuklar çok mutlu oldu. Böylece daha da yakından tanımış oldular aslında kimlere mektup yazdıklarını. Onlara mektup yazılacağını söylediğimde çok heyecanla bekliyorlardı, 'Biz onlara mektup yazdık, onlar da bize mektup yazacaklar.' diye ve şu an mektupları aldılar. Duygulandılar. Çok mutlu oldular."

Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'da altyapı kazısında göçük oldu
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 13 Mayıs Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Mayıs Salı günü
Konya TEKNOSEL'in en sempatik imzası
Konya'da evde çıkan yangın paniğe neden oldu!
