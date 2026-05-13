Türk Büro-Sen'den SGK personelinin hakları için iyileştirme çağrısı

Kutalmış, “Her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası; sosyal devlet anlayışının en önemli unsurlarından biri olan sosyal güvenlik sisteminin önemini hatırlatmak, çalışanlarımızın fedakârlığını görünür kılmak ve vatandaşlarımızda sosyal güvenlik bilincini artırmak adına büyük anlam taşımaktadır.

Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Konya’mızda da Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları; emeklilik işlemlerinden sağlık güvencesine, kayıt dışı istihdamla mücadeleden prim tahsilâtına kadar çok geniş bir alanda yoğun bir mesai yürütmektedir. Vatandaşlarımızın devletle en yoğun temas kurduğu kurumlardan biri olan SGK’da görev yapan çalışanlarımız, artan iş yüküne rağmen büyük bir özveriyle kamu hizmetini sürdürmektedir.

Ancak sosyal güvenlik hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve çalışanların hak ettikleri çalışma şartlarına kavuşabilmesi adına çözüm bekleyen önemli konular bulunmaktadır. Öncelikle, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının mesleki statülerini güçlendirecek şekilde “Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı” oluşturulması artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kurum personelinin yaptığı iş; özel bilgi, mevzuat hâkimiyeti ve uzmanlık gerektiren teknik bir kamu hizmetidir.

Bu nedenle SGK çalışanlarının kendi meslek alanlarına özgü ayrı bir hizmet sınıfında değerlendirilmesi hem çalışan motivasyonunu artıracak hem de hizmet kalitesine olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun yanında kurum personelinin kariyer ve liyakat esasına göre yükselmesini sağlayacak kurum içi uzmanlık sınavlarının açılması büyük önem taşımaktadır.

Yıllardır sahada tecrübe kazanan personelin bilgi birikiminin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın kariyer planlamasına katkı sunacak ve kurumsal aidiyeti güçlendirecektir. Kurum içi yükselme ve uzmanlaşma imkânlarının artırılması çalışma barışına da olumlu yansıyacaktır. Bir diğer önemli husus ise ek ödeme oranlarının iyileştirilmesi talebidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları; yoğun iş temposu, sürekli değişen mevzuat yapısı ve yüksek sorumluluk altında görev yapmaktadır. Buna rağmen ekonomik anlamda beklentilerin gerisinde kalan ek ödeme sistemi çalışanlarımız açısından ciddi bir mağduriyet oluşturmaktadır. Kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını alması, hizmet verimliliğinin sürdürülebilirliği açısından da önemlidir.

KREŞ İHTİYACI ARTIK ERTELENEMEZ BİR NOKTAYA ULAŞMIŞTIR

Konya özelinde ise özellikle büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının ortak sorunlarından biri olan kreş ihtiyacı artık ertelenemez bir noktaya ulaştığına dikkat çeken Türk Büro-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Kutalmış, “Özellikle çalışan anneler açısından güvenli, ulaşılabilir ve kurumsal kreş imkânı büyük önem taşımaktadır. Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personelin çocuklarını güvenle bırakabileceği sosyal destek alanlarının oluşturulması hem aile bütünlüğüne hem de çalışma verimine katkı sağlayacaktır.

Sosyal devlet anlayışının güçlenmesi; yalnızca vatandaşlara sunulan hizmetlerle değil, bu hizmeti üreten kamu çalışanlarının haklarının korunmasıyla mümkündür. Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle, SGK çalışanlarımızın taleplerinin dikkate alınmasını temenni ediyor; fedakârca görev yapan tüm sosyal güvenlik emekçilerimizin haftasını kutluyoruz”