  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da vatandaşı ısıran köpeğin sahibine 108 bin lira ceza

Konya'da vatandaşı ısıran köpeğin sahibine 108 bin lira ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpeğin sokakta dolaşırken bir kişiyi ısırması üzerine hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da vatandaşı ısıran köpeğin sahibine 108 bin lira ceza
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'nın Akşehir ilçesinde başıboş gezen çipli bir köpek, sokakta bir kişiyi ısırarak yaraladı.
  • Belediye ekiplerince yakalanan köpeğin sahibi olduğu belirlenen S.Y., hayvanı kontrolsüz bıraktığı için tespit edildi.
  • Bu olay üzerine Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Akşehir'de bir kişinin sokakta başıboş dolaşan köpeğin saldırısında yaralanmasının ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. 

Ekiplerce yakalanarak barınağa götürülen köpeğin yapılan kontrollerinde çipli ve kayıtlı sahibinin bulunduğu tespit edildi. 

Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Bu Habere de Bak
Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Köpeğin sahibi olduğu belirlenen S.Y'nin hayvanı kontrolsüz şekilde dışarıda bıraktığının belirlenmesi üzerine durum Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. 

Yapılan incelemenin ardından hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası kesildi.

AA

Bakmadan Geçme

Konya'da gizemli kayıp: 2 çocuk babası aranıyor
Konya'da gizemli kayıp: 2 çocuk babası aranıyor
Konya'daki firari hükümlü bakın nerede saklanıyormuş!
Konya'daki firari hükümlü bakın nerede saklanıyormuş!
Sosyalfest'e 'Konya modeli' damga vurdu
Sosyalfest'e 'Konya modeli' damga vurdu
Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Selçuklu'da kan bağışı seferberliği!
Selçuklu’da kan bağışı seferberliği!