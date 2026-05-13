  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü.

Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'nın Akşehir ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 5. katında bilinmeyen nedenle çıkan daire yangını söndürüldü.
  • Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangının diğer dairelere yayılmasını başarılı şekilde engelledi.
  • Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı dairede ciddi maddi hasar oluştu.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Konya'da altyapı kazısında göçük oldu
Bu Habere de Bak
Konya’da altyapı kazısında göçük oldu

Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerince müdahale edilen yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. 

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

AA

Bakmadan Geçme

Konya'da gizemli kayıp: 2 çocuk babası aranıyor
Konya'da gizemli kayıp: 2 çocuk babası aranıyor
Konya'daki firari hükümlü bakın nerede saklanıyormuş!
Konya'daki firari hükümlü bakın nerede saklanıyormuş!
Sosyalfest'e 'Konya modeli' damga vurdu
Sosyalfest'e 'Konya modeli' damga vurdu
Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Selçuklu'da kan bağışı seferberliği!
Selçuklu’da kan bağışı seferberliği!