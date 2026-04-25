Konya'da maraton heyecanı başladı

Genç Kültür Kart gönüllüsü üniversite öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda görev alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik faaliyetlerinden Genç Kültür Kart tarafından Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi’nde düzenlenen oryantasyon programında öğrencilere sürece dair tüm bilgilendirmeler aktarıldı.

Gerçekleştirilen oryantasyonda maraton öncesi ve yarış günü yapılacak tüm görevler detaylı şekilde paylaşıldı.

Bu kapsamda öğrenciler, maraton öncesinde şehrin farklı noktalarında kurulan stantlarda görev alarak hem katılımcılara hem de vatandaşlara genel bilgilendirmeler yapacak.

Gönüllü öğrenciler, maratona günler kala yarışmacılara yönelik hazırlanan maraton kitlerinin dağıtımında da etkin olacak. Yarış günü ise karşılama, yönlendirme ve koşu güzergahı boyunca destek hizmetlerinde aktif rol üstlenecek.

Genç Kültür Kart öncülüğünde gerçekleştirilen bu organizasyon, Konya’da gençlerle birlikte yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına önemli bir örnek oluşturuyor.

Oryantasyon programında yapılan görev paylaşımıyla gençlerin sürece aktif katılımı sağlanırken, 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nun daha düzenli ve etkili şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.