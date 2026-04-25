  Bisiklet şehri Konya'da minik eller lastik yamadı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya'da yeni nesillere bisikletli yaşam kültürünü aşılıyor.

  • Anaokulu öğrencileri bisiklet farkındalık programlarına katılırken, ilkokullarda lastik yaması gibi uygulamalı tamir eğitimleri verildi.
  • Başkan Uğur İbrahim Altay, 680 km bisiklet yolu ağıyla Konya'nın dünyada örnek gösterildiğini belirtip öğrenci çalışmalarını vurguladı.

Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve sorumluluk bilincini erken yaşta geliştirmek için anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik  etkinlikler sürüyor.

Program kapsamında anaokullarında bisiklet temalı atölyeler yapılırken, ilkokullarda öğrencilere uygulamalı bisiklet tamiri ve bakımı eğitimleri veriliyor.

Bu Habere de Bak
Başkan Altay: "Konya bir bisiklet şehri"

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde 16 anaokulunda 1.555 öğrenci ve 20 ilkokulda 2 bin 356 öğrenci etkinliklere dahil edildi. 3 bin 911 öğrenci, yaş gruplarına göre hazırlanan programlardan faydalandı.

Bisiklet farkındalık programlarında öğrenciler, bisiklet temalı eğlenceli aktivitelere katılıyor. Bu programlarda öğrenciler hem güzel vakit geçirirken hem de bisiklet kullanmanın yararları hakkında bilgi sahibi oluyor.

Başkan Uğur İbrahim Altay, 2025-2026 eğitim yılında 3 bin 911 öğrencinin yaş gruplarına özel hazırlanan bisikletli yaşam programlarından faydalandığını duyurdu.

İlkokullarda ise bisiklet tamirine odaklanan programlarda bisiklet bakımı, teker yaması, lastiğe hava basılması gibi küçük müdahaleler hakkında öğrencilerle uygulamalı eğitimler gerçekleşiyor.

Etkinliklere katılan öğrenciler de bisikletle ilgili yeni bilgiler öğrenmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu Habere de Bak
Bisiklet şehri Konya'da "Güvenli Okul Yolları Projesi" amacına ulaştı

Konya Büyükşehir Belediyesi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik 'Avrupa Bisiklet Başkenti' unvanına yakışır farkındalık etkinliklerini sürdürüyor."

Konya Dünyada Örnek Gösteriliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 680 kilometreyi bulan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterilen bir şehir konumunda olduğunu belirterek, bu alanda öğrenciler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konya'da minik yeteneklerden büyük hediye
Konya’da minik yeteneklerden büyük hediye
Konya Emniyetinin acı kaybı
Konya Emniyetinin acı kaybı
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden anlamlı çalıştay
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden anlamlı çalıştay
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Nisan Cumartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Nisan Cumartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Nisan Cuma günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 24 Nisan Cuma günü
Konya LİMA'da 'fıtrat' sohbeti
Konya LİMA'da 'fıtrat' sohbeti
Konya'daki çocuklar bu etkinliği kaçırmıyor
Konya’daki çocuklar bu etkinliği kaçırmıyor