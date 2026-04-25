Bisiklet şehri Konya'da minik eller lastik yamadı

Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve sorumluluk bilincini erken yaşta geliştirmek için anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde 16 anaokulunda 1.555 öğrenci ve 20 ilkokulda 2 bin 356 öğrenci etkinliklere dahil edildi. 3 bin 911 öğrenci, yaş gruplarına göre hazırlanan programlardan faydalandı.

Bisiklet farkındalık programlarında öğrenciler, bisiklet temalı eğlenceli aktivitelere katılıyor. Bu programlarda öğrenciler hem güzel vakit geçirirken hem de bisiklet kullanmanın yararları hakkında bilgi sahibi oluyor.

İlkokullarda ise bisiklet tamirine odaklanan programlarda bisiklet bakımı, teker yaması, lastiğe hava basılması gibi küçük müdahaleler hakkında öğrencilerle uygulamalı eğitimler gerçekleşiyor.

Etkinliklere katılan öğrenciler de bisikletle ilgili yeni bilgiler öğrenmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Dünyada Örnek Gösteriliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 680 kilometreyi bulan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterilen bir şehir konumunda olduğunu belirterek, bu alanda öğrenciler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.