Konya'da kaymakam jandarma komutanının nikah şahidi oldu
Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Yunak İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Doğan Bilici'nin nikah şahidi olarak yer aldı.
Tören, Şekeroğlu Düğün Salonu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Davete katılım gösterenler arasında Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Konya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Yıldırım, ilçe protokolü, askeri personel ve de davetliler yer aldı.
Bilici ile Reyhan Kapısız için nikah şahitliklerini Kaymakam Taşavlı ile Yıldırım yaptı.
Kaymakam Can Alperen Taşavlı, törende konuşma yaptı.
Yaptığı konuşmada çifte mutluluk dileyen Taşavlı, evliliğin sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde sürdürülmesi temennisinde bulundu.