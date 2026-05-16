  • Konya'daki çiftçiler kıyasıya mücadele etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren çiftçilere ödüller takdim edildi. ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı
  • Konya'nın Akşehir ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında "Çiftçi Bilgi Yarışması" düzenlendi.
  • Kıyasıya mücadele edilen yarışmada Cankurtaran Mahallesi birinci, Değirmenköy ikinci, Yarenler Mahallesi ise üçüncü oldu.
  • Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda dereceye giren çiftçilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde  14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında "Çiftçi Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Yarışmanın sonucunda rakiplerini geride bırakan Cankurtaran Mahallesi birincilik ipini göğüslerken, Değirmenköy ikinci ve Yarenler Mahallesi üçüncü oldu.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda dereceye girenlere protokol üyeleri ödüllerini takdim etti.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, tarımsal bilgi ve birikimlerini konuşturan çiftçiler birincilik için ter döktü.

Kıyasıya mücadele edilen yarışmada, Cankurtaran Mahallesi birinci, Değirmenköy ikinci ve Yarenler Mahallesi ise üçüncü oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çiftçi Bilgi Yarışması" renkli anlara sahne oldu.

Programa, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda çiftçi de katılım gösterdi.

