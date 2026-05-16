  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da maliyetler düştü çiftçinin yüzü güldü! Enflasyon müjdesi!

Konya'da maliyetler düştü çiftçinin yüzü güldü! Enflasyon müjdesi!

Konya Ovası'nda bu yıl etkili olan yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Konya'da maliyetler düştü çiftçinin yüzü güldü! Enflasyon müjdesi!
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Ovası'nda bu yıl yağışlar uzun yıllar ortalamasının (330-340 mm) üzerine çıkarak 560 mm'ye ulaştı, çiftçinin yüzünü güldürdü.
  • Yoğun yağışlar sayesinde çiftçiler en az iki sulamadan kurtulurken, sulama maliyetleri yüzde 80 azalarak enerji tüketimini düşürdü.
  • Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, yağışların tarımsal üretimi artırıp maliyetleri düşürerek gelecekte enflasyonu etkileyebileceğini belirtti.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik,  bu yılki yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Ülke genelinde  yağış artışı yaşandığını anlatan Çevik, Konya'nın uzun yıllar yağış ortalaması 330-340 milimetre civarında olup bu yıl ise 560 milimetrelere çıktığını ifade etti. 

'Çok küçük' dediler dinlemedi! Konya'da 9 yaşındaki kız kitap yazdı
Bu Habere de Bak
'Çok küçük' dediler dinlemedi! Konya'da 9 yaşındaki kız kitap yazdı

Konya'da maliyetler düştü çiftçinin yüzü güldü! Enflasyon müjdesi!

Sadece Konya Kapalı Havzası'nda değil, Türkiye genelinde birçok bölgede yüzde 70'in üzerinde yağış artışı yaşandı.

Çevik, geçen yıl yaşanan don olaylarının bu sezon görülmediğini, iklim şartlarının üretim açısından olumlu seyrettiğini dile getirdi.

Konya Ovası'nda bu yıl 560 milimetrelere kadar ulaşan bereketli yağışlar, hububat üreticisine rahat bir nefes aldırdı ve sulama mesaisini öteledi.

"Yağışlar Devam Ederse Enflasyonu Etkiler"

Mayısın hububat için kritik dönem olduğuna dikkati çeken Çevik, şöyle konuştu:

Konya'daki çiftçiler kıyasıya mücadele etti
Bu Habere de Bak
Konya'daki çiftçiler kıyasıya mücadele etti

"Buğdayın başak çıkarma ve sap büyütme döneminde toprak rutubeti oldukça iyi durumda. Yağışlar olmasaydı çiftçi iki kez su verecekti, enerji harcayacaktı. Şu anda sulamaya bağlı enerji tüketimi ve maliyet önemli ölçüde azaldı. Geçen sene bu zamanlara bölgemizde yağmur duaları olurdu. Önümüzdeki bir iki yıl böyle yağışlı geçerse ülkemizin tarımsal ve hayvansal üretimi artar, maliyetleri düşer ve bu da enflasyona etki eder."

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, çiftçinin enerji harcamaktan kurtulduğunu belirterek bu durumun üretim artışıyla enflasyona da olumlu etki edeceğini müjdeledi.

Sulama Maliyetleri Yüzde 80 Azaldı

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz de bahar yağışlarının son yılların ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, yüksek kesimlere düşen kar ve ovadaki yağmur sayesinde sulama maliyetlerinin yüzde 80 oranında azaldığını vurguladı.

Özellikle yıl başından sonra yüksek kesimlerde kar, ovada ise yağmur şeklinde görülen yağışların hububat üretimine büyük katkı sağladığını belirten Kırkgöz, sulu tarımda çiftçinin sulama maliyetlerinin yüzde 80 azaldığını vurguladı.

SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, çiftçinin en az iki sulamadan kurtulmasıyla hem yer altı sularının korunduğunu hem de elektrik tasarrufu sağlandığını ifade etti.

 "Çiftçi En Az İki Sulamadan Kurtuldu"

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise Konya Ovası'nın geçen yıla kıyasla daha fazla yağış aldığını anlattı.

Hububat üretiminde en kritik dönemlerin çıkış, kardeşlenme ve ilkbahardaki hızlı gelişim süreci olduğuna dikkati çeken Soylu, bitkilerin bu dönemleri stressiz geçirdiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle yağmur dualarına çıkılan bölgede, bu yıl bitkilerin kritik büyüme dönemlerini stressiz atlatması yüksek rekolte beklentisini artırdı.

Soylu, yağışların tarımda su tasarrufu sağladığına işaret ederek, "Geçen yıl ocak ve şubatta yağmurlama sistemleri çalışıyordu. Bu yıl ise kuyular yeni yeni devreye girmeye başladı. Çiftçi en az iki sulamadan kurtuldu. Bu da hem yer altı sularını rahatlattı hem de elektrik maliyetlerini ciddi ölçüde azalttı." değerlendirmesinde bulundu. 

Konya'daki operasyonla ilgili Bakan Çiftçi'den önemli açıklama
Konya’daki operasyonla ilgili Bakan Çiftçi’den önemli açıklama
Haberi Görüntüle
AA

Bakmadan Geçme

Konya'da teknoloji fırtınası: TEKNOSEL 2026'nın ikinci etap coşkusu!
Konya'da teknoloji fırtınası: TEKNOSEL 2026'nın ikinci etap coşkusu!
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Mayıs Cumartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Mayıs Cumartesi
Konya'da hırsızlara geçit yok! İşte böyle kıskıvrak yakalandılar
Konya'da hırsızlara geçit yok! İşte böyle kıskıvrak yakalandılar
Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 15 Mayıs Cuma günü
Konyaspor-Trabzonspor finalinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Konyaspor-Trabzonspor finalinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Konya'da enflasyonla mücadele konuşuldu: TCMB Başkanına 13 maddelik talep
Konya'da enflasyonla mücadele konuşuldu: TCMB Başkanına 13 maddelik talep