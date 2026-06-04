Konya'da kavşak faciası!

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile minibüs feci şekilde çarpıştı

Konya'da kavşak faciası!
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Karapınar ilçesinde dün gece bir kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
  • Eşeli Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, iki aracın sürücüleri ve minibüsteki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
  • Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Konya'da kavşak faciası!

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Kaza, dün gece saatlerinde Eşeli Caddesi ile 132003. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 63 ABJ 492 plakalı minibüs ile E.A. idaresindeki 55 LB 844 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, 63 ABJ 492 plakalı aracın sürücüsü H.A. ile yanında bulunan aynı aileden V.A., İ.A., Z.A., E.A. ve K.A. ile 55 LB 844 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İHA

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