Konya'da eşini vahşice öldüren kadının cezası belli oldu!

Konya'da eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş'ı (36), çıkan tartışmada 18'i öldürücü olmak üzere 25 bıçak darbesiyle öldüren Şerife Çeliktaş (36), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Şubat’ta saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş(36) ile eşi Şerife Çeliktaş(36) arasında tartışma çıktı.

Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş'ı 25 yerinden bıçakladı. Polisi arayarak eşini bıçakladığını ihbar eden Şerife Çeliktaş tutuklandı.

Olaydan 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş hayatını kaybetti.

Haksız Tahrik İndirimi İstendi

Şerife Çeliktaş hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı, 30 Aralık 2025’te görülen duruşmada verdiği mütalaada Çeliktaş için önce 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı daha sonra Çeliktaş'ın suçu kendisine ve ailesine karşı gösterilen şiddet ve tehditlerden dolayı işlediğini belirtip, 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

Bugün son kez hakim karşısına çıkan Şerife Çeliktaş’a mahkeme heyeti, ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirten heyet, cezayı 18 yıla, ardından da iyi hal hükümlerini uygulayarak 15 yıla düşürdü.