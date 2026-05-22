Konya'da diş sağlığında kalite artıyor

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık hizmet sunum kalitesini artırmak ve hasta güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla başlatılan “Diş Hekimlerine Yönelik Acil Tıbbi Müdahale Eğitimi Projesi” başarıyla sonuçlandı. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) atılan ilk adımla başlayan eğitim maratonu; sırasıyla Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (ADSH), Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Meram Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Karatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde devam etmiş; son olarak Akşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tamamlandı. Proje kapsamında, il merkezi ve ilçelerde kamuya ait diş hekimliği hizmeti büyük ölçüde bu altı merkezde olup, proje kapsamında il genelinde kamu sağlık tesislerinde görev yapan diş hekimlerinin büyük çoğunluğuna ulaşılmış, katılımcı hekimlerin tıbbi acil durumlar konusundaki güncel bilgi düzeyleri ve mesleki öz güvenleri arttırıldı.

Güncel Bilgiler Diş Hekimlerine Aktarıldı

Eğitimler süresince diş hekimleri, klinik ortamda karşılaşılabilecek sistemik komplikasyonlara karşı profesyonel müdahale yaklaşımlarını, AHA 2025 ve ERC 2025 kılavuzları ışığında yapılandırılmış teorik eğitim oturumları ve vaka temelli interaktif anlatım yöntemiyle pekiştirdi. Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Havva Serin Yiğit öncülüğünde yürütülen programda; temel yaşam desteği (TYD) algoritmaları ve kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) ilkeleri, havayolu yönetimi, anafilaksi ve diğer sistemik aciller ile dental koltukta gelişebilecek tıbbi acil durumlara karşı hızlı ve etkili karar verme becerileri, en güncel tıbbi protokoller ışığında diş hekimlerine aktarıldı.

Çok Kritik Bir Eşik Aşıldı

Projenin tamamlanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, il genelindeki tüm diş hekimlerinin aynı standartta ve yüksek bir öz güvenle hizmet vermesini amaçladıklarını vurguladı. Müdür Yavuz, “Ağız ve diş sağlığı uygulamaları esnasında gelişebilecek acil durumlara karşı hekimlerimizin bilgi düzeyini güncellemek en büyük önceliğimizdi. Eğitimlerin tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde tamamlanmasıyla birlikte, il genelinde müdahale birliğini sağlamış ve hasta güvenliği noktasında çok kritik bir eşiği aşmış olduk.”şeklinde konuştu. Eğitimlerin başarıyla tamamlanmasıyla, Konya'daki tüm ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanelerinde acil durum yönetimi konusunda tek tip ve yüksek bir bilgi standardı oluşturuldu. Uzm. Dr. Havva Serin Yiğit tarafından bizzat yürütülen eğitimler, diş hekimlerinin mesleki öz güvenlerini tazelerken, vatandaşların daha güvenli ve profesyonel bir sağlık hizmeti almasının önü açıldı.

