'Gençlerimiz ASELSAN ruhuyla yetişiyor'

Karatay Sanayi Kalkındırma ve Geliştirme Derneği(KSGKD) Başkanı Ali Erdal, Dernek Avukatı Bekir Akıncı ile birlikte ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette KSGKD Başkanı Ali Erdal bilgi veren Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Düzyol, “Öğrencilerimizi; ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe ulaştırarak, bilgiyi üreten ve paylaşan bireyler yetiştirmek için eğitim hizmeti veriyoruz.

Okul olarak amacımız, Milli savunma sanayi ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek seviyede eğitim vermek ve bunda liderlik etmektir. Bizleri ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz”şeklinde konuştu.

Tüm Öğrencilere Başarılar Diledi

KSGKD Başkanı Ali Erdal ziyarette ilgisinden dolayı Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Düzyol’a teşekkür ederek, “Ziyaretimizde gençlerimizin, savunma sanayi, üretim ve uygulama alanlarında ortaya koyduğu azim ve başarısını yerinde görme fırsatı bulduk.

Vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, hedefleri olan, çalışan, üreten bir gençliğin yetişiyor olmasından büyük gurur duyduk. ASELSAN ruhuyla yetişen geleceğin mühendis adaylarının özverili, disiplinli ve kararlı duruşlarından ziyadesiyle mutlu olduk.

Güçlü Türkiye’nin temelini; milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ilimle, teknolojiyle ve ahlakla yetişen Türk gençliği atacaktır. Savunma sanayisinde yerli ve milli hamlelerle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak tüm evlatlarımıza başarılar dileyerek, Okul Müdürümüz Ahmet Düzyol’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”ifadelerini kullandı.