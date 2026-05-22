Konya'da mesleki eğitime destek

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi ile BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ arasında mesleki eğitime katkı sağlayacak önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında düzenlenen açılış programında, öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği yeni sınıf hizmete açıldı. Yapılan çalışma ile elektrikli ev aletleri alanında eğitim gören öğrencilerin, teorik eğitimin yanı sıra cihazlar üzerinde birebir uygulamalı eğitim alarak mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor. BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ Konya Servis sorumlusu Orhan Koç yaptığı açıklamada, “Bugün burada yalnızca bir proje açılışı değil, geleceğe yapılan önemli bir yatırım için bir aradayız.

Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, sektörümüzün en büyük ihtiyacı; kendini geliştiren, teknik bilgisi güçlü ve müşteri deneyimine değer katan nitelikli insan kaynağıdır.

Teknik okullarla stratejik işbirliği programı (Teksin) İşte Teksin projesi, tam da bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hayata geçirilmiştir. Projemizin temel hedefi ; BSH yetkili servisleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri arasında güçlü bir iş birliği oluşturarak daha fazla teknisyen adayına ulaşmak ve onları geleceğe hazırlamaktır. Ancak bu proje sadece teknik eğitimden ibaret değildir.

TEKSİN Projesi aynı zamanda destekleyici liderlik anlayışını da merkeze alıyor. BSH olarak Gençlerimizin kariyer yolculuğunda onlara rehberlik eden. Gelişimlerini destekleyen bir yapı kurmayı hedefliyoruz.

Bunun yanında; okulumuzun verdiği eğitimlere ek olarak eğitim programları, atölye çalışmaları ve mentorluk süreçleriyle sürekli öğrenme kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğin başarılı teknisyenleri, öğrenmeye açık bireylerden oluşacak.

Biz bu projeyi; gençlere fırsat olarak sunan, sektöre değer katan ve geleceğin güçlü servis ağlarını oluşturacak bir yatırım olarak görüyoruz.

Bu projeye katkı sağlayan Sayın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Okul Müdürümüze, Bölüm Sorumlumuz Ömer Hocamıza ve destek veren şirketimize çok çok teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu. Açılışa, Konya il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, İlçe Milli eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürü Levent Aker ve yetkililer katıldı.