  • Konya'da çölyak hastaları için anlamlı buluşma

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce çölyak hastaları ve aileleriyle etkinlik düzenlendi.

İHA
İhlas Haber Ajansı
Konya Şehir Hastanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, çölyak hastalarının yaşadığı sorunlara dikkat çekilirken, toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı. Etkinlikte, çölyak hastalığıyla yaşayan bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Programda konuşan Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek, "Çölyak hastalığında en etkili tedavi yöntemi ömür boyu glütensiz beslenmektir. Bu durum yalnızca çocuklarımız için değil, aileler için de ciddi bir yaşam düzeni anlamına gelmektedir. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olmak, onların sosyal hayatta desteklemek, toplum olarak bilinçli davranmak hepimizin sorumluluğundadır" dedi.

Sadece çocuklar için değil, glütenli beslenmeden herkesin uzak durması gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz da, "Aslında biz burada çocuklarımız değil, kendimizi eğitmemiz, kendimizin de sağlıklı beslenmeye olan inancını değiştirmemiz gerekiyor. Çocuklar burada önümüzü açan bir nefer ama bizlerin de aslında bu glüten belasından biraz daha kendimizi uzak tutmamız sağlığımız açısından gayet önemli" diye konuştu.

