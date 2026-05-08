Konya'da el emeği ürünlere yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) üretilen ürünler, Anneler Günü dolayısıyla KOMEK Pazarı’nda satışa sunuldu.

Meram Melikşah Pazar Alanı’nda dördüncü kez kurulan KOMEK Pazarı’nı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın eşi Ayşe Altay da ziyaret ederek, hanımlar tarafından satışa sunulan el emeği ürünleri yakından inceledi.

Anneler Günü dolayısıyla pazarda bulunan kadınlara çiçek hediye eden Altay, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pazarda satış yapan kursiyerler ve alışveriş için gelen vatandaşlar da etkinliği çok beğendiklerini ifade ederek, düzenlenen etkinlik ve kendilerine sağlanan imkânlar dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.

EL EMEĞİ, GÖZ NURU ÜRÜNLER SATIŞA SUNULDU

Etkinlikle KOMEK’ te eğitim almış ve halen eğitim gören yaklaşık 500 kursiyer, kendi ürettiği el emeği göz nuru ürünleri satışa sundu.

El sanatlarından tekstil ürünlerine, ev dekorasyonundan yöresel lezzetlere, takı tasarımından hediyelik ürünlere kadar birbirinden farklı üretimlerin yer aldığı pazar, kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlıyor.

KOMEK Mezunları ve Mensupları Derneği aracılığıyla satışa sunulan ürünlerden elde edilen tüm gelir, yardıma muhtaç hastalar için solunum cihazı temininde kullanılacak.

4. KOMEK Pazarı, Meram Melikşah Pazarı’nda Cumartesi günü akşam saat 19.00’a kadar ziyaret edilebilecek.