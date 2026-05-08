Vali Akın, TÜBİTAK projelerini öğrencilerden dinledi

Fuar alanını gezen Vali Akın, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek hayvan sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve tarım alanlarında hazırlanan TÜBİTAK proje stantlarını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Akın, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Akın, eğitimin gelişiminde bilimsel çalışmalar ve uygulamalı eğitim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında hayvan sağlığı alanındaki anatomi ve fizyoloji laboratuvarı ile laboratuvar hizmetleri alanındaki gıda ve yem analiz laboratuvarında incelemelerde bulunan Vali Akın, okul bünyesinde yürütülen uygulamalı eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı uygulama alanlarını ziyaret eden Vali Akın, etlik piliç üretim çadırında incelemelerde bulundu. Tarım uygulama sahasında da incelemeler gerçekleştiren Vali Akın, örtü altı seralar ile istiridye mantarı üretim çadırını gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Akın, öğrencilerin bilimsel ve mesleki alanlarda ortaya koyduğu çalışmaların geleceğe yönelik önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.