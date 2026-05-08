Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti
Haberin Özeti
- • TFF Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçındaki ihlaller nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor'u PFDK'ye sevk etti.
- • Siyah-beyazlı kulüp Beşiktaş'ın disipline sevk edilme sebebi, yarı finaldeki saha olayları olarak açıklandı.
- • Konya temsilcisi Tümosan Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçındaki ihlallerden dolayı Beşiktaş ve Konyaspor hakkında sevk gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, saha olayları, Konya temsilcisi ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline verildi.