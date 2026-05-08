Konyasporlu öğretmenlere kupaya özel izin çıkacak mı?
Konyasporlu Öğretmenler Oluşumu, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak kupa finalinde öğleden sonra yarım günlük idari izin talebinde bulundu
Konyasporlu Öğretmenler Oluşumu, 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak kupa finalinde öğleden sonra yarım günlük idari izin talebinde bulundu. Konyasporlu Öğretmenler Oluşumundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şehrimizin en önemli marka değerlerinden Konyaspor'umuz, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finali oynayacaktır. Bu önemli karşılaşmaya Konya'dan yaklaşık 20 bin kişinin gitmesi beklenmektedir. Konya-Antalya yolunda oluşabilecek trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonra Konya merkezdeki eğitim kurumlarımızda yarım günlük idari iznin olmasını, şehrimizi yöneten kıymetli yöneticilerimizden ve idari amirlerimizden talep etmekteyiz”.