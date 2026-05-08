1. Lig play-off 2. tur maçları ne zaman oynanacak?
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda Bodrum FK ile Çorum FK, Süper Lig'e çıkmak için iki ayaklı turda karşı karşıya gelecek. Play-off 2. turda ilk maç 11 Mayıs Pazartesi Bodrum İlçe Stadyumu'nda rövanş ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Eşleşmeden tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynayacak.