Konya dahil 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 980 milyon TL'lik vurgun

Yozgat merkezli içinde Konya'nın da bulunudğu 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken, incelenen banka hesaplarında yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 980 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

İHA
İhlas Haber Ajansı
Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K.A. isimli şahsın vatandaşları internet sitesi üzerinden yorum ve beğeni yaparak para kazanma vaadiyle yaklaşık 450 bin lira dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık faaliyetlerinin 9 il üzerinden organize olarak yürütüldüğü tespit edildi. 

Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından Yozgat merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kars, Iğdır, Konya ve Kayseri illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen H.B.'nin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelenen banka hesaplarında ise yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 980 milyon liralık para trafiği tespit edildi. İncelemelerde yasa dışı bahis faaliyetlerinde canlı destek ekibini yöneten 59 kullanıcının yanı sıra bahis oynatımında kullanılan 161 internet sitesi belirlendi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

