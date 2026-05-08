Beyhekim'de astım farkındalığı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Kliniği tarafından, Dünya Astım Günü dolayısıyla astım hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlik kapsamında kurulan standı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Ekrem Akkurt ve hastane idarecileri de ziyaret ederek çalışmalara destek verdi ve görevli ekipten bilgi aldı.

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
Standın açılışında konuşan Göğüs Hastalıkları Eğitim Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Şerife Torun, astımın belirtileri, genetik faktörleri ve tedavi süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Astım teşhisinde şikayetlerin süresinin belirleyici olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şerife Torun, hastaların geçici belirtilerle hemen astım olduklarını düşünmemeleri gerektiğini belirterek, semptomların en az üç ay devam ettiği hastalarda astım şüphesi üzerinde durduklarını ifade etti.

Özellikle alerjik astımı olan hastaların yılın belirli dönemlerinde artan şikayetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Torun, hastalığın genetik boyutuna da dikkat çekti. Ailesinde astım öyküsü bulunan kişilerin genetik yatkınlık nedeniyle daha dikkatli olmaları ve bu konuda uyarılmaları gerektiğini belirtti.

Hastane girişinde kurulan Astım Günü bilgilendirme standı, hafta boyunca ziyarete açık kalacak. Görevli uzman hekimler ve sağlık çalışanları, hafta boyunca standı ziyaret eden hastaları ve hasta yakınlarını astım hastalığı, korunma yolları ve doğru cihaz kullanımı konularında bilgilendirmeye devam edecektir. 

