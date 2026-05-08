Konya'da gençlerden hayat kurtaran eğitim

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Genç Kültür Kart iş birliğiyle yürütülen 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesinde gençler, yangınlara müdahale ile afet bilinci konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden geçiyor.

Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Genç Kültür Kart, "Gönüllü İtfaiyecilik" projesiyle gençleri afetlere hazırlıyor.
  • Başkan Uğur İbrahim Altay, gençlerin yangınlara doğru müdahale etmesi ve bilinçli hareket etmesi için eğitimlerin hayati önem taşıdığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Genç Kültür Kart tarafından düzenlenen “Gönüllü İtfaiyecilik” programına ilgi artarak devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençleri afetlere hazırlıklı, bilinçli ve topluma duyarlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla örnek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda yürütülen “Gönüllü İtfaiyecilik” projesiyle de gençlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildiğini anımsatan Başkan Altay, “Yangın ve acil durumlarda doğru müdahale hayati önem taşıyor. Bu eğitimlerle gençlerimizin hem kendileri hem de çevreleri için daha bilinçli hareket etmelerini hedefliyoruz. Gençlerimizin gönüllülük ruhuyla bu tür çalışmalarda yer alması bizleri mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize yönelik bu tür eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitimlere katılan ve projede emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GENÇLERDEN “GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK” PROJESİ’NE İLGİ ARTIYOR

Programa katılan üniversite öğrencileri de yangınlara müdahale ve afet anlarında doğru davranış biçimleri konusunda önemli bilgiler edindiklerini belirterek, uygulamalı eğitimlerle de kendilerini daha bilinçli hissettiklerini ifade etti.

Böyle anlamlı bir projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, kendilerine bu fırsatı sunduğu için Başkan Altay’a teşekkür etti.

“GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK” İLE OLAYLARA DOĞRU VE HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen projede gençler; yangın güvenliği, ilk müdahale yöntemleri, acil durum yönetimi ve afet anında doğru davranış biçimleri konusunda bilgilendiriliyor. Eğitimlerde ayrıca uygulamalı çalışmalarla gençlerin olaylara hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilme becerileri de geliştiriliyor.

Gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına katkı sağlayan “Gönüllü İtfaiyecilik” projesi kapsamında şu ana kadar toplam 350 öğrenciye gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.

