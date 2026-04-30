Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 30 Nisan Perşembe
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 30 Nisan Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
YENİ ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ NALÇACI CADDESİ NO:23A SELÇUKLU
(SİLLE KAVŞAĞI, CEMO ETLİEKMEK YANI)
233 55 84
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
CANDAN ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:61D SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)
352 60 03
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
SILA ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ KOCA SİNAN SOKAK NO:11A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI YANI)
257 06 96
4. BÖLGE (MERAM)
HASDENİZ ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:5A MERAM
(AŞKAN MAHALLESİ 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N. E. ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ARKASI)
324 56 35
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
MELİSSA ECZANESİ
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ BOTSALI SOKAK ALP-1 SİTESİ 23A KARATAY
(İSTANBUL CD. CİVARI, AKYURT MARKET, ŞEMS TÜRBESİ 350 20 16)
350 20 15
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞATO ECZANESİ
KONEVİ MH. MEŞVERET SK. ÖZKAN SİT. NO:5B MERAM
(ANIT HASTANESİ ARKASI)
352 06 56
7. BÖLGE (KARATAY)
ULUSOY ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT FEVZİ ALTINAYAK CADDESİ NO:9F KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI)
408 39 39
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
YENİ CİHANBEYLİ ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ MURAT ÇELEBİ SOKAK NO:12E SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
255 21 22
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALTINDAĞ ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ NO:54D SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ YANI 0507 335 64 20)
249 57 07
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
NUR ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:30D SELÇUKLU
(TÜRMAK LİSESİ ARK. 28 NOLU MUAZZEZ HİLMİ UYAR SAĞLIK OCAĞI YANI)
265 44 74
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
YÜCEL ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK NO:9B SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ YANI JAPON PARKI YANI)
261 16 85
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
KONYA ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77B MERAM
(ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
322 89 99