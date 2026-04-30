Konya Emniyet Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Ayrıca Ankara Valisi Vasip şahin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na atandı, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı. Karara göre, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, yerine Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atandı. Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği'ne, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük Adıyaman Valiliği'ne, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin aynı yerin Genel Müdürlüğü'ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli aynı yer Genel Müdürlüğü'ne atandı.

ENGİN DİNÇ GENEL MÜDÜRLÜĞE ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile beraber Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ise, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

NECMETTİN KOÇ KİMDİR

Necmettin Koç (1972, Kayseri doğumlu), Türk Emniyet Teşkilatı mensubu ve 1. Sınıf Emniyet Müdürüdür. 2025 yılı itibarıyla Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır. 10.09.2025 tarihli ve 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat’a atanmış, 17.09.2025 tarihinde görevine başlamıştır. Evli, 4 çocuk babası olan Necmettin Koç, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Emniyet Teşkilatı’na katıldı. Mezuniyetinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Polis Akademisi eğitimi sonrası farklı birimlerde görev alarak kariyerini adım adım ilerletti. Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Necmettin Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Koruma Müdürü olarak görev yapmıştı.