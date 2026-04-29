MEVKA Yönetim Kurulu Karaman'da toplandı
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2026 Yılı Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karaman'da gerçekleştirildi
Vali İbrahim Akın, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek’in başkanlığında gerçekleştirilen Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) Nisan Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
Konya-Karaman Bölgesinin kalkınmasına yönelik konuların ve Ajans tarafından bölgede yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıya; Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Alanlı, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Mevlâna Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ve MEVKA uzmanları katıldı