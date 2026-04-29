Yapay zeka ile belediyecilikte yeni dönem

Canik Belediyesi, devreye aldığı yapay zekâ destekli çözüm merkeziyle vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. İlçe sakinlerinin çağrılarını karşılayan yapay zekâ destekli çözüm merkezi, taleplere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da vatandaşlara geri dönüş sağlıyor. Vatandaşların taleplerini ve önerilerini ekiplere ileten yapay zekâ, çalışmaların aşamaları ile ilgili talep sahibine kısa mesaj yoluyla bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapay zekâ destekli çözüm merkezi ve Canik Belediyesi Mobil Uygulama ile vatandaşlara hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunduklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ayrıca otonom takip sistemiyle sahada sürdürdükleri çalışmaları takip ederek raporlama işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yenilikçi teknolojilerle çalışmalardaki verimi yukarıya taşıdıklarını, vatandaşlara etkin ve hızlı bir şekilde hizmet sunmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Çözüm belediyeciliği anlayışıyla hareket ediyor, hemşehrilerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunmak hedefiyle yeni projeleri uygulamaya almaya devam ediyoruz" dedi.

Çağrıların yüzde 96’sı çözüme kavuşturuldu

Yapay zekâ destekli çözüm merkezine gelen çağrıları çözüme kavuşturmayı sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yapay zekâ destekli çözüm merkezimizle hemşehrilerimizin taleplerini süratle işleme alıyoruz. Yapay zekâ entegrasyonu tamamlanan çözüm merkezimiz, talepleri ilgili birimlerimize iletiyor ve taleplere istinaden gerçekleştirilen çalışmaların aşamaları hakkında hemşehrilerimize bilgi aktarımı sağlıyor. Yapay zekâ destekli çözüm merkezimiz ile işleme aldığımız taleplerin çözüme kavuşturulmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın raporlama ve takip sürecini ise otonom takip sistemimiz üzerinden gerçekleştiriyoruz. Böylelikle hem talepleri ivedilikle tamamlıyor, hem de büyük oranda tasarruf sağlıyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl yapay zekâ destekli çözüm merkezine gelen çağrıların yüzde 96'sını çözüme kavuşturduklarını hatırlatan Başkan Sandıkçı, vatandaşlara hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunmak, ayrıca çalışmalardaki verimi artırmaya yönelik yeni projeleri uygulamaya almaya devam edeceklerini aktardı.