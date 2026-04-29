Selamet Akıncılar Derneği: Tarihsel gerçekler çarpıtılıyor

Selamet Akıncılar Derneği, son dönemde bazı siyasi partilerin CHP ile kurdukları ilişkileri meşrulaştırmak için 1974 koalisyonunu örnek göstermesine sert tepki gösterdi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 1973 seçimlerinin ardından oluşan siyasi tablo nedeniyle koalisyonun zorunlu hale geldiği belirtilerek, Bülent Ecevit liderliğindeki CHP ile Milli Selamet Partisi arasında kurulan hükümetin özel şartlar altında gerçekleştiği ifade edildi.

Dernek, Necmettin Erbakan’ın siyasi hayatında CHP ile kurulan ortaklığın istisnai olduğu belirtilerek, Erbakan’ın farklı dönemlerde sağ partilerle çok sayıda hükümet kurduğu hatırlatıldı. Söz konusu koalisyonun ülkenin hükümetsiz kalmaması için kurulduğu ve MSP’nin şartlarının kabul edilmesiyle gerçekleştiği vurgulandı.

Selamet Akıncılar Derneği, bazı siyasi çevrelerin bu tek örneği günümüz siyasetine dayanak yapmasının doğru olmadığı ifade edilerek, bu yaklaşımın kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi. Dernek Başkanı Ahmet Tanrıverdi imzasıyla yayımlanan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği ve söz konusu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.