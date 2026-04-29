Dev final Konya'da oynanacak!

Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Lig play-off finaline Konya ev sahipliği yapacak. TFF’den yapılan açıklamada, “Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi ise 24 Mayıs Pazar günü olarak değiştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. Maçın başlama saati ise daha sonra duyurulacak. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Konya stadyumunda geçtiğimiz yıllarda da 1. Lig play-off finalini oynanmıştı.