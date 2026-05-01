Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Mayıs Cuma günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 1 Mayıs Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇUMRA ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27D SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ZİRVE İŞ MERKEZİ ALTI)
0332 351 93 86
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
BUKET ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ A BLOK 1. GİRİŞ NO:7G SELÇUKLU
(TEKKE MEZARLIĞI IŞIKLARI 0555 089 24 19)
0332 501 19 99
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
BAŞAK ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1A-B SELÇUKLU
(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
0332 502 02 29
4. BÖLGE (MERAM)
AYHAN BOZKIR ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174B MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. KARŞISI 323 00 75)
0332 323 00 76
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
NADİR ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:48-50 SELÇUKLU
(MEDİCANA HASTANESİ YANI)
0332 236 40 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KARABİLGİN ECZANESİ
SAHİPATA MAHALLESİ TAŞKAPI MEDRESE CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(KIZILAY HASTANESİ YANI, VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ ALTI)
0332 502 52 56
7. BÖLGE (KARATAY)
BETÜL ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2E KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ CİVARI, ÇARŞAMBA PAZARI VE HALI SAHA YANI)
0332 355 09 90
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
MEKAN-I ŞİFA ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:15A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 245 04 45
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MUTLULUK ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU CADDESİ NO:131D SELÇUKLU
(YENİ STADYUM YANI, TATLISES LAHMACUN KARŞISI)
0542 846 16 96
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
SİMYA ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89/K SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 503 23 24
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
CADDE BOSNA ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAH. OSMANLI CAD. A.V.M. NO:3G SELÇUKLU
(BOSNA MİGROS ALTI)
0544 147 17 97
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
RÜZGAR ECZANESİ
ALPARSLAN MH. MERAM FENLİSESİ CD. NO:2C MERAM
(KARAMAN CD. BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET KARŞISI, MERAM FEN LİSESİ YAKINI)
0332 321 30 60