Konya'da Yunus polisleri hayat kurtardı
Konya'da trafikte seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçan sürücü, durdurduğu yunus polislerinden yardım istedi. Polis ekipleri Heimlich manevrası ile sürücünün hayatını kurtardı.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyreden bir minibüs sürücüsü, boğazına yiyecek kaçtığını fark edince karşıdan gelen yunus polislerini korna çalarak durdurdu.
Araçtan inen sürücü nefes alamadığını el işaretleriyle polislere anlatmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye uyguladıkları Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı. Bir süre fenalaşan sürücü ardından ayağa kalkarak hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti.