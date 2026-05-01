Konya'da Yunus polisleri hayat kurtardı

Konya'da trafikte seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçan sürücü, durdurduğu yunus polislerinden yardım istedi. Polis ekipleri Heimlich manevrası ile sürücünün hayatını kurtardı.

Konya'da Yunus polisleri hayat kurtardı
DHA
Demirören Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'da, merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi'nde seyreden bir minibüs sürücüsü, saat 19.00 sıralarında boğazına yiyecek kaçınca yunus polislerinden yardım istedi.
  • Nefes alamadığını el işaretleriyle anlatan sürücüye, karşıdan gelen yunus polis ekipleri Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı.
  • Kılınçarslan Mahallesi'nde yaşanan olayda, başarılı müdahale sonrası fenalaşan sürücü ayağa kalkarak hayatını kurtaran polislere teşekkür etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyreden bir minibüs sürücüsü, boğazına yiyecek kaçtığını fark edince karşıdan gelen yunus polislerini korna çalarak durdurdu. 

Konya'da Yunus polisleri hayat kurtardı

Araçtan inen sürücü nefes alamadığını el işaretleriyle polislere anlatmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye uyguladıkları Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı. Bir süre fenalaşan sürücü ardından ayağa kalkarak hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti.

DHA

