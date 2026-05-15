Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı

Meram Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi, 15 Mayıs Dünya İklim Günü'nde çevre bilinci ve sürdürülebilirlik için ortak bir atık toplama etkinliği düzenledi.

15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Meram Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı iş birliğinde kapsamlı bir çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca belirlenen alanlarda toplanan atıklarla birlikte geri dönüşümün önemi aktarıldı.

Meram Çevre Kart Tanıtıldı

Düzenlenen etkinlik, çevre duyarlılığı konusunda güçlü bir farkındalık oluşturdu.

Meram Belediyesinin çevre odaklı çalışmaları, sıfır atık uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü bu etkinlik mahallelilerden de takdir topladı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve katılımcılar, Meram Belediyesi Gödene Sıfır Atık Noktası’nı da ziyaret ederek belediyenin çevre ve geri dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyarette katılımcılara “Meram Çevre Kart” projesi tanıtıldı.

Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meram Çevre Kart, vatandaşların kâğıt, plastik, metal ve cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları "Atık Getirme Noktalarına" teslim ederek puan/bakiye kazandıkları, bu bakiyeleri de anlaşmalı market ve işletmelerde kullanabildikleri çevre dostu bir "Atık Getir, Para Kazan" kapsamında sürdürülebilir bir gelecek hedefleyen bir proje.

Daha Güçlü Bir Gelecek Herkesin Sorumluluğu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada çevre ve sıfır atık politikalarının belediyecilik anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda son derece hassas davrandıklarını belirten Başkan Kavuş, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek adına harcanan yoğun çabayı şu sözlerle aktardı: