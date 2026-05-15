  • Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı

Meram Belediyesi, 15 Mayıs Dünya İklim Günü için NEÜ öğrencileriyle çevre bilincini artıracak iklim değişikliği ile farkındalık kazandıracak anlamlı bir etkinliğe imza attı

15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Meram Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı iş birliğinde kapsamlı bir çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirildi. 

Etkinlik boyunca belirlenen alanlarda toplanan atıklarla birlikte geri dönüşümün önemi aktarıldı.

Meram Belediyesi ve NEÜ öğrencileri, 15 Mayıs Dünya İklim Günü'nde çevre bilincini artırmak için Gödene Mahallesi'nde bir araya geldi.

Meram Çevre Kart Tanıtıldı

Düzenlenen etkinlik, çevre duyarlılığı konusunda güçlü bir farkındalık oluşturdu.

Meram Belediyesinin çevre odaklı çalışmaları, sıfır atık uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü bu etkinlik mahallelilerden de takdir topladı. 

Üniversite gençleri, ellerinde eldiven ve poşetlerle sokak sokak gezerek geri dönüştürülebilir atıkları doğadan temizledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve katılımcılar, Meram Belediyesi Gödene Sıfır Atık Noktası’nı da ziyaret ederek belediyenin çevre ve geri dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

 Ziyarette katılımcılara “Meram Çevre Kart” projesi  tanıtıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çevre temizliği çalışmalarına katılarak gençlere sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu anlattı.

Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meram Çevre Kart, vatandaşların kâğıt, plastik, metal ve cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları "Atık Getirme Noktalarına" teslim ederek puan/bakiye kazandıkları, bu bakiyeleri de anlaşmalı market ve işletmelerde kullanabildikleri çevre dostu bir "Atık Getir, Para Kazan" kapsamında sürdürülebilir bir gelecek hedefleyen bir proje.

Etkinlik kapsamında Gödene Sıfır Atık Noktası'nı ziyaret eden öğrencilere, Meram Çevre Kart projesinin işleyişi ve avantajları tanıtıldı.

Daha Güçlü Bir Gelecek Herkesin Sorumluluğu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada çevre ve sıfır atık politikalarının belediyecilik anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. 

Toplanan plastik, cam ve kağıt atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm sistemine kazandırıldı; çevre kirliliğine karşı toplumsal farkındalık vurgulandı.

Çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda son derece hassas davrandıklarını belirten Başkan Kavuş, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek adına harcanan yoğun çabayı şu sözlerle aktardı:

“Bizler yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da düşünerek hareket ediyoruz. Daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir toplum ve daha güçlü bir gelecek için çevre yatırımlarımıza, sıfır atık projelerimize ve farkındalık çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Çevreyi korumak sadece belediyelerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle özellikle gençlerimizin çevre bilinciyle yetişmesini son derece kıymetli buluyoruz.” 

