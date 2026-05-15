  • Bodrum açıklarında can pazarı! Organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren lastik botta 1'i yaralı olmak üzere 22 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin 1 şüpheli, gözaltına alındı.

  • Muğla Bodrum açıklarında gece 01.00 sularında su alan lastik bottan 1'i yaralı 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
  • Operasyonda 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, olaya ilişkin 1 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.
  • Cansız beden otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı; bölgede başka göçmen olmadığı belirlenen kurtarma operasyonu tamamlandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 01.00 sıralarında içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. 

Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında fiber karinalı lastik bot içerisinden 1’i yaralı olmak üzere 22 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

 Cansız beden otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda ayrıca 1 organizatör yakalandı. Bölgede başka göçmenin olmadığı, kurtarma operasyonunun da tamamlandığı bildirildi.

