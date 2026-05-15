  Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'nde, N.B. idaresindeki otomobil karşıdan karşıya geçen Gülistan Şahin'e (53) çarptı.
  • Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 53 yaşındaki Gülistan Şahin, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü N.B., aracını Beyaz Karanfil Sokak'ta terk ettikten sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 42 NB 696 plakalı Audi marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gülistan Şahin’e (53) çarptı. 

53 yaşındaki Gülistan Şahin, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle Şahin yere savrulurken, N.B. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Gülistan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olay yerinden kaçan N.B.’nin, Beyaz Karanfil Sokak üzerinde otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

