Konya'da 4 gün sürecek büyük heyecan başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen Halk Oyunları Şöleni’nde heyecan başlıyor.

Geleneksel kültürümüzü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve halk oyunlarına olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen şölen kapsamında, öğrenciler yıl boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.

Bu yıl şölene Konya'nın 13 ilçesinden 32 okuldan toplam 1.015 ortaokul öğrencisi katılacak. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını sahneye taşıyacak öğrenciler, yörelerine özgü halk oyunlarını sergileyerek finale yükselebilmek için performanslarını ortaya koyacak.

15-16-17-18 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Halk Oyunları Şöleni'nin büyük finali, 18 Haziran Perşembe günü saat 18.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacak. Geçmiş yıllarda renkli görüntülere ve büyük heyecana sahne olan organizasyonun, bu yıl da yoğun katılım ve coşkulu gösterilerle gerçekleşmesi bekleniyor.

Lig usulünde gerçekleştirilen organizasyonda ön eleme müsabakalarının ardından başarılı olan ekipler büyük finalde sahne alma hakkı elde edecek. Büyük finalde yer alacak takımlar, hem dereceye girebilmek hem de izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunabilmek için sahneye çıkacak. Finale kalan ilk dört takım ise çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Halk oyunlarının birleştirici gücünü ortaya koyan şölen, öğrencileri kültürel mirasla buluştururken Konya'nın farklı ilçelerinden gelen gençleri de aynı sahnede bir araya getirecek.