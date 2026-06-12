Saadet Konya'dan ilçelere çıkarma

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı, teşkilat çalışmalarını değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla ilçe yönetimleri ile buluştu.

Saadet Konya'dan ilçelere çıkarma
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı, teşkilat çalışmalarını değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla ilçe yönetimlerini ziyaret etti.

Ziyaret programına, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam, 27. Dönem Abdulkadir Karaduman, Genel İdare Kurulu üyeleri Sinan Toprak ve Ömer Günaydın ile il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekipler katıldı.

Heyetler, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek teşkilat çalışmaları, yerel gündem ve parti faaliyetleri hakkında istişare edildi. Program kapsamında Meram, Karatay, Selçuklu, Kadınhanı, Çumra, Güneysınır, Doğanhisar, Ilgın, Cihanbeyli, Seydişehir, Karapınar, Ereğli, Sarayönü ve Beyşehir ilçeleri ziyaret edildi. Toplantılarda teşkilatların mevcut çalışmaları değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ve saha faaliyetleri masaya yatırıldı. 

Haber Merkezi

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